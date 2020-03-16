Сообщения о том, что Роналду отдаст свои гостиницы под больницы в Португалии, оказались фейком

Это подтвердил журналист Ману Сайнс.

Испанское издание Marca, накануне сообщившее о том, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отдаст свои отели в Португалии под бесплатные больницы, удалило эту новость со своего сайта.

Журналист Ману Сайнс подтвердил, что Роналду не собирается переоборудовать свои гостиницы под больницы.

— Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в Португалии в больницы. Фейк ньюс, — написал Сайнс в "Твиттере".

Ранее Роналду прилетел на Мадейру, где будет находиться на карантине. В соцсетях он выступил с заявлением: "Мы должны прислушиваться к властям, защищая нашу жизнь выше любых интересов".

Напомним, Лайф сообщал, что футболист не вернётся в Турин из-за коронавируса, который был обнаружен у его одноклубника Даниеле Ругани. Португалец также сдал анализы на наличие инфекции. Розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен как минимум до 3 апреля.