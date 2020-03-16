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Регион
Опубликовано 16 марта 2020, 00:35
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Сообщения о том, что Роналду отдаст свои гостиницы под больницы в Португалии, оказались фейком

Это подтвердил журналист Ману Сайнс.

Испанское издание Marca, накануне сообщившее о том, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отдаст свои отели в Португалии под бесплатные больницы, удалило эту новость со своего сайта.

Журналист Ману Сайнс подтвердил, что Роналду не собирается переоборудовать свои гостиницы под больницы.

Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в Португалии в больницы. Фейк ньюс, — написал Сайнс в "Твиттере".

Ранее Роналду прилетел на Мадейру, где будет находиться на карантине. В соцсетях он выступил с заявлением: "Мы должны прислушиваться к властям, защищая нашу жизнь выше любых интересов".

Напомним, Лайф сообщал, что футболист не вернётся в Турин из-за коронавируса, который был обнаружен у его одноклубника Даниеле Ругани. Португалец также сдал анализы на наличие инфекции. Розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен как минимум до 3 апреля.

На сегодняшний день в Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусом.

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Артур Лапсаков
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