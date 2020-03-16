Рэпер Джиган показал на видео, как возвращается домой после реабилитации

Артист опубликовал видео, как едет на заднем сиденье автомобиля.

Видео © Instagram / iamgeegun

Рэпер Джиган, вокруг которого недавно разразился скандал со странными выходками и лечением в реабилитационной клинике, опубликовал в "Инстаграме" видео, как он едет на заднем пассажирском сиденье автомобиля. Кадры он подписал фразой "Дом, милый дом" на английском языке.

Поклонники артиста сделали вывод, что Джиган вернулся домой, и пожелали ему наладить отношения с женой и детьми.

Ранее рэпер сообщил, что чувствует себя лучше, а его супруга Оксана Самойлова опровергла слухи о нападении мужа.

Напомним, недавно у популярной пары родился сын, а всего через неделю после радостного события Джиган вёл прямые эфиры, где ругался матом и демонстрировал неадекватное поведение. А после музыкант попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых.