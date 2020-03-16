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Регион
Опубликовано 16 марта 2020, 12:36
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Рэпер Джиган показал на видео, как возвращается домой после реабилитации

Артист опубликовал видео, как едет на заднем сиденье автомобиля.

Видео © Instagram / iamgeegun

Рэпер Джиган, вокруг которого недавно разразился скандал со странными выходками и лечением в реабилитационной клинике, опубликовал в "Инстаграме" видео, как он едет на заднем пассажирском сиденье автомобиля. Кадры он подписал фразой "Дом, милый дом" на английском языке.

Поклонники артиста сделали вывод, что Джиган вернулся домой, и пожелали ему наладить отношения с женой и детьми.

Ранее рэпер сообщил, что чувствует себя лучше, а его супруга Оксана Самойлова опровергла слухи о нападении мужа.

Напомним, недавно у популярной пары родился сын, а всего через неделю после радостного события Джиган вёл прямые эфиры, где ругался матом и демонстрировал неадекватное поведение. А после музыкант попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых.

Джиган (GeeGun) — один из самых ярких представителей отечественной хип-хоп-культуры, позиционирующий своё творчество как доброжелательное и правильное. 2009 год стал одним из значимых в жизни артиста — он выпустил первый трек в составе Black Star Inc и познакомился со своей будущей женой Оксаной Самойловой. Лейбл он покинул в 2013 году, а в браке с моделью, которая родила ему трёх дочерей и сына, состоит до сих пор. Подробнее о биографии Джигана читайте на сайте uznayvse.ru.

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Варвара Романова
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