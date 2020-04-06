Гуф рассказал, куда пропал Джиган после расставания с Самойловой

Тем временем Оксана Самойлова продолжает активно вести страничку в "Инстаграме": она проводит конкурсы, выкладывает игры детей и даёт советы подписчицам о личной жизни. К слову, с момента "сумасшествия" мужа-рэпера у неё прибавилось более миллиона подписчиков.

Напомним, недавно у популярной пары родился сын, а всего через неделю после радостного события Джиган вёл прямые эфиры, где ругался матом и демонстрировал неадекватное поведение. А после музыкант попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых. Самойлова призналась, что последний месяц был худшим в её жизни, а затем и вовсе объявила о разводе с Джиганом. В разлад в "идеальной семье" до конца не верят не только подписчики, но и звёзды. Так, продюсер Яна Рудковская уверена, что пара следует чёткому сценарию.