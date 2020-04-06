Гуф рассказал, куда пропал Джиган после расставания с Самойловой
Тем временем модель продолжает активно вести соцсети и раздавать девушкам советы о личной жизни.
Рэпер Джиган резко исчез из поля зрения фанатов сразу после того, как модель и инста-блогерша Оксана Самойлова объявила о решении развестись с ним. Свет на тайну местонахождения музыканта пролил его коллега Гуф (Алексей Долматов).
— Джиган в больничке, — сказал рэп-исполнитель, отвечая на вопросы подписчиков в "Инстаграме".
По неподтверждённым данным, Джиган снова проходит лечение от наркозависимости.
Тем временем Оксана Самойлова продолжает активно вести страничку в "Инстаграме": она проводит конкурсы, выкладывает игры детей и даёт советы подписчицам о личной жизни. К слову, с момента "сумасшествия" мужа-рэпера у неё прибавилось более миллиона подписчиков.
Напомним, недавно у популярной пары родился сын, а всего через неделю после радостного события Джиган вёл прямые эфиры, где ругался матом и демонстрировал неадекватное поведение. А после музыкант попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых. Самойлова призналась, что последний месяц был худшим в её жизни, а затем и вовсе объявила о разводе с Джиганом. В разлад в "идеальной семье" до конца не верят не только подписчики, но и звёзды. Так, продюсер Яна Рудковская уверена, что пара следует чёткому сценарию.