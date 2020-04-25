"Я готов на всё ради тебя". Джиган посвятил песню Самойловой
Три недели артист ничего не выкладывал в соцсетях и теперь нарушил молчание.
Рэп-исполнитель Джиган восстановил активность своего аккаунта в "Инстаграме", в котором три недели ничего не публиковал. Артист разместил музыкальный ролик с песней "Готов на всё". Это можно назвать признанием в любви Оксане Самойловой. В тексте песни есть такие слова: "Я готов на всё ради тебя", "Я готов любить тебя до конца своих дней".
На видео в клипе артист с супругой совершают полёт на частном самолёте. Премьера песни состоялась ещё три года назад, но её слова как никогда подходят для ситуации Джигана и Оксаны Самойловой.
Ранее сообщалось, что Джиган находился в элитном реабилитационном центре для наркозависимых. Там запрещено пользоваться телефоном.
Напомним, недавно у популярной пары родился сын, а всего через неделю после радостного события Джиган вёл прямые эфиры, где ругался матом и демонстрировал неадекватное поведение. А после музыкант попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых. Самойлова призналась, что последний месяц был худшим в её жизни, а затем и вовсе объявила о разводе с Джиганом.
Фото © Instagram / samoylovaoxana