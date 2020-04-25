"Я готов на всё ради тебя". Джиган посвятил песню Самойловой

Три недели артист ничего не выкладывал в соцсетях и теперь нарушил молчание.

Рэп-исполнитель Джиган восстановил активность своего аккаунта в "Инстаграме", в котором три недели ничего не публиковал. Артист разместил музыкальный ролик с песней "Готов на всё". Это можно назвать признанием в любви Оксане Самойловой. В тексте песни есть такие слова: "Я готов на всё ради тебя", "Я готов любить тебя до конца своих дней".

На видео в клипе артист с супругой совершают полёт на частном самолёте. Премьера песни состоялась ещё три года назад, но её слова как никогда подходят для ситуации Джигана и Оксаны Самойловой.

Ранее сообщалось, что Джиган находился в элитном реабилитационном центре для наркозависимых. Там запрещено пользоваться телефоном.