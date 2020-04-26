В Госдуме заявили об отсутствии подтверждений смерти Ким Чен Ына

Как отметил депутат Казбек Тайсаев, северокорейский лидер регулярно становится объектом для подобных слухов со стороны западных СМИ.

Надёжных данных о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын испытывает какие-либо серьёзные проблемы со здоровьем или тем более мёртв, на данный момент нет. Об этом сообщил координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев.

— Мы недавно встречались с новым послом КНДР в РФ, он очень грамотный, профессиональный. У нас достаточно тесные контакты. Я с ним обсудил эти новостные темы и никакого подтверждения не получил... Подтверждением может являться только официальное сообщение властей КНДР, до этого я бы не торопился делать какие-то выводы и ссылаться на какую-то неподтверждённую информацию, — сказал депутат "Интерфаксу".

Также парламентарий подчеркнул, что Ким Чен Ыну была направлена официальная телеграмма от фракции КПРФ. Дело в том, что накануне была годовщина встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке.

Напомним, о проблемах со здоровьем главы Северной Кореи 21 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку. Центральное телеграфное агентство Кореи в середине апреля подтвердило, что председатель Госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на памятных мероприятиях в честь своего деда. Это породило ряд спекуляций о его болезни после перенесённой операции.