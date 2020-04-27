Газета КНДР опубликовала сообщение о работе Ким Чен Ына с документами

Тем не менее издание не указало дату и не опубликовало новых фотографий северокорейского лидера.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын продолжает работу с документами, он направил благодарственное письмо корейским рабочим. Такое заявление сделала в понедельник, 27 апреля, центральная газета страны "Нодон синмун".

— Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма, — говорится в сообщении.

Тем не менее издание не уточнило, когда было направлено это письмо. В северокорейских СМИ до сих пор не опубликовано ни одной новой фотографии председателя.