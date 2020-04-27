Газета КНДР опубликовала сообщение о работе Ким Чен Ына с документами
Фото © Zuma / TASS
Тем не менее издание не указало дату и не опубликовало новых фотографий северокорейского лидера.
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын продолжает работу с документами, он направил благодарственное письмо корейским рабочим. Такое заявление сделала в понедельник, 27 апреля, центральная газета страны "Нодон синмун".
— Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма, — говорится в сообщении.
Тем не менее издание не уточнило, когда было направлено это письмо. В северокорейских СМИ до сих пор не опубликовано ни одной новой фотографии председателя.
Напомним, о проблемах со здоровьем главы Северной Кореи 21 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку. Центральное телеграфное агентство Кореи в середине апреля подтвердило, что председатель Госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на памятных мероприятиях в честь своего деда. Это породило ряд спекуляций о его болезни после перенесённой операции. Позже в американских СМИ появилась информация о смерти Ким Чен Ына, однако она не была подтверждена официальными источниками. Северокорейский дипломат опроверг слухи о кончине лидера, назвав их ложной и злонамеренной информацией.