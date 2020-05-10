Вахтовик убил двух знакомых в ХМАО — видео

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Вахтовика задержали по подозрению в совершении двойного убийства в общежитии на территории посёлка Фёдоровский Сургутского района. Об этом сообщается на сайте Управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следствия, вечером 9 мая в общежитии вспыхнула ссора между несколькими мужчинами. Во время конфликта 44-летний подозреваемый ушёл к себе в комнату, но один из спорщиков увязался за ним. Тогда вахтовик взялся за недавно найденное в лесу ружьё и выстрелил в 52-летнего оппонента, попав в голову.

Испугавшись, он решил сбежать, но на выходе из общежития встретил другого мужчину, который тоже вступил с ним в перепалку. Тогда злоумышленник выстрелил и в него и скрылся. От полученной раны 31-летняя жертва скончалась на месте. Полицейские нашли и задержали беглеца. После произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Убийство".