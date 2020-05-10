Без страусятины и заливных поросят. Шеф-повар рассказал, что подают на кремлёвских приёмах

Меню на приёмах в Кремле от имени российского президента достаточно традиционное, но в то же время более современное, чем это было в начале нулевых. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал бывший гендиректор комбината "Кремлёвский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По его словам, при Ельцине было "наследие советского прошлого": на стол подавались заливные поросята и осётры. Эта традиция какое-то время продолжалась при президентстве Владимира Путина, однако впоследствии повара ввели более современные блюда.

При этом Бухаров обратил внимание, что запрещённые и экзотические продукты на столы российского лидера не подаются. По его словам, было бы странно приготовить мясо бизона, жирафа или крокодила, даже несмотря на то что в России есть и крокодильи, и страусиные фермы.

— Всегда всё очень традиционно, по большому счёту консервативно, но в современном смысле. Это такая высокая кухня — большая тарелка, маленькая порция, — сказал он.

Что касается спиртных напитков, то на стол подают исключительно алкоголь российского производства, отметил шеф-повар.

С комбинатом питания или с привлечённым рестораном обсуждают блюда и их подачу. Если в числе гостей ожидаются мусульмане или иудеи, в деликатесах не используется свинина.