Омбудсмен Подмосковья — о трагедии в частном хосписе: Ситуацию взяли на контроль

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова в беседе с Лайфом прокомментировала инцидент в хосписе "Второй дом" в Красногорске, где сегодня ночью при пожаре погибли пенсионеры.

— Произошедшее ночью в Красногорске — большая трагедия, приношу соболезнования близким погибших. Ситуацию мы взяли на контроль, будем следить за ходом расследования причин возгорания, — сказала она.

При этом Семёнова отметила, что в настоящий момент руководство Красногорска занимается поиском родственников пожилых постояльцев хосписа, которые пострадали при пожаре. Пенсионерам сейчас "очень нужна поддержка родных".

Кроме того, омбудсмен добавила, что "не секрет", что в Московской области есть частные учреждения, которые находятся в жилых домах или не приспособленных для этого зданиях.

В связи с этим в ближайшее время Министерство социального развития Московской области вместе с надзорными структурами проверит все хосписы в регионе на соответствие их нормам содержания и нормам противопожарной безопасности.