Дмитрия Семёнова назначили врио главы Ставрополя

Депутаты городской думы Ставрополя 11 мая назначили Дмитрия Семёнова временно исполняющим обязанности главы города. Об этом сообщается на сайте администрации краевой столицы.

Дмитрий Семёнов. Фото © Официальный сайт Администрации города Ставрополь

— Депутаты городской думы Ставрополя своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семёнова, — отметили в заявлении.

Занимать эту должность Семёнов будет ровно месяц. Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра города проведут 11 июня. Выбирать главу краевой столицы будут члены конкурсной комиссии из состава депутатов гордумы.

Отмечается, что выбранный на должность врио Семёнов с 2012 года возглавляет Администрацию Промышленного района Ставрополя.