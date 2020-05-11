НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Дмитрия Семёнова назначили врио главы Ставрополя

Руководить администрацией краевой столицы он будет до 11 июня, пока не выберут постоянного мэра.

231

Фото © ТАСС / Антон Подгайко

Депутаты городской думы Ставрополя 11 мая назначили Дмитрия Семёнова временно исполняющим обязанности главы города. Об этом сообщается на сайте администрации краевой столицы.

Дмитрий Семёнов. Фото © Официальный сайт Администрации города Ставрополь

Депутаты городской думы Ставрополя своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семёнова, — отметили в заявлении.

Занимать эту должность Семёнов будет ровно месяц. Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра города проведут 11 июня. Выбирать главу краевой столицы будут члены конкурсной комиссии из состава депутатов гордумы.

Отмечается, что выбранный на должность врио Семёнов с 2012 года возглавляет Администрацию Промышленного района Ставрополя.

Ранее сообщалось, что мэр Ставрополя Андрей Джатдоев скончался в возрасте 57 лет из-за проблем с сердцем. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал кончину Джатдоева невосполнимой утратой для города.

Выбор редакции

Loading...