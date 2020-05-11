Работают в наволочках. В волгоградской больнице пожаловались на отсутствие средств защиты

В Волгограде врачи перепрофилированной под инфекционный госпиталь больницы № 16 рассказали, что вынуждены работать без средств защиты. Администрация больницы вместе с главврачом учреждения от медиков изолировалась, пишет портал V1.RU.

Работающие с пациентами медики признались, что противочумные костюмы видели всего раз, когда в учреждение приезжал губернатор. После его визита одноразовые костюмы заменили на обычные халаты.

Издание опубликовало видео, снятое сотрудниками больницы перед одной из смен. Во время переодевания они обсуждают нехватку костюмов. Видно, что вместо косынок многие из них повязывают на голову наволочки.

— Перед тем как приехать губернатору, все халатики наши собрали, достали две коробки с одноразовыми противочумными костюмами и разложили их на полке так, чтобы казалось их побольше. Когда губернатор уехал, костюмы собрали... Врачам и медсёстрам не хватает косынок, на головы действительно надевают наволочки, — рассказала журналистам одна из сотрудниц больницы.

Собеседница издания отметила, что отказалась работать в госпитале из-за того, что у неё двое несовершеннолетних детей. Когда она попыталась взять отпуск, ей отказали. После третьей попытки женщина написала заявление об увольнении, параллельно обратившись в прокуратуру и трудинспекцию. На следующий день ей перезвонили из медучреждения и заявили, что отпуск одобрен.

— Я просила в ответ меня уволить. Под прессингом меня всё-таки вынудили отозвать заявление об увольнении и пойти в отпуск. С седьмого числа я нахожусь дома, что будет со мной через 28 дней, я не знаю, — добавила она.