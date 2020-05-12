Рейтинг соперника Трампа упал после скандала о домогательствах

Рейтинг кандидата от Демократической партии США на президентских выборах Джо Байдена упал на несколько процентов после скандала из-за домогательств до сотрудницы, сообщает издание The Hill.

Согласно опросу, сейчас Байдена поддерживает 45% избирателей, что на три позиции выше, чем у Дональда Трампа, однако ранее он опережал нынешнего американского президента на 8%.

Рейтинг свидетельствует, что 43% опрошенных относятся к Байдену скорее позитивно, 48% — негативно, таким образом, в общем числе избирателей его популярность упала на 5%, а среди женщин — на 6%.