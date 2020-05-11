50-й бой Орловского и выход палача Смита. UFC в условиях пандемии продолжает жечь

В отличие от прошедшего в минувший уик-энд эпохального шоу UFC 249 предстоящий ивент не будет пестреть звёздными именами и принципиальными столкновениями, но всё же турнир придётся по душе истинным фанатам ММА.

Возглавит ивент поединок полутяжеловесов Энтони Смита и Гловера Тейшейры. 31-летний американец по прозвищу Львиное Сердце за последние два года проигрывал только неоспоримому чемпиону дивизиона Джону Джонсу, в остальных четырёх выступлениях превзойдя Рашада Эванса, Маурисио Руа, Волкана Оздемира и Александра Густафссона. Все победы — досрочные!

Энтони в целом природный финишёр, завершивший лишь четыре из 47 своих выступлений судейским вердиктом. Что касается титульного шанса, то в бою с Джонсом Смит продемонстрировал себя с наилучшей стороны, оказав чемпиону яростное сопротивление. Но для победы всех стараний Энтони в тот вечер оказалось недостаточно — Джон победил единогласным решением судей.

Так уж сложилось, что Смит частенько становится палачом карьер легендарных бойцов. К примеру, после разгромных поражений в поединке с Энтони перчатки на гвоздь повесили экс-чемпион организации Рашад Эванс и претендент из Швеции Александр Густафссон. Возможно, этот список после встречи с ярым американцем пополнит и Гловер Тейшейра (30-7-0).

Впрочем, предпосылок к завершению карьеры у 40-летнего бразильца пока нет. Гловер идёт на победной серии из трёх поединков, в ходе которой были биты Карл Роберсон, Ион Куцелаба и Никита Крылов. С таким списком не то что о пенсии не надо думать, а замахнуться на титул можно.

Фаворитом встречи букмекеры считают хозяина клетки. Смит моложе, опытнее и разнообразнее в технико-тактическом аспекте. Энтони всегда нацелен на нокаут, тогда как Тейшейра более рационален и заточен на борьбу в партере. В свою очередь Львиное Сердце вряд ли уступает южноамериканцу в навыках грэпплинга — как и Гловер, Смит обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Не на руку бразильцу и тот факт, что в трёх из семи своих поражений он был нокаутирован. А как "ронять" соперников, Энтони прекрасно знает…

В андеркарде-шоу свой юбилейный пятидесятый поединок в карьере проведёт 41-летний Андрей Орловский.

Белорус в шести предыдущих выступлениях победил лишь однажды, но помышлять о пенсии даже не хочет. Постепенно Питбуль превращается в гейткипера дивизиона, встречаясь в клетке не с самыми топовыми бойцами. Следующий бой Андрея — отчётливое тому подтверждение.

Соперником Орловского станет дебютант UFC Филипе Линс (14-3-0). 34-летний бразилец известен миру смешанных единоборств своей победой в 2018 году в Гран-при Professional Fighters League. Но с момента триумфа в PFL Монстр нигде больше не выступал, просидев весь 2019 год без боев. Ранее Линс засветился в организации Bellator, но в США у Филипе откровенно не заладилось: бразилец проиграл в трёх из шести поединков, в том числе нокаутом Вадиму Немкову.