"Русская Кардашьян" на откровенных фото проверила бикини на прочность, выбрав самый маленький размер

Как любой уважающий себя инфлюенсер, 25-летняя Анастасия Квитко не даёт фанатам заскучать на карантине, развлекая их изо всех сил. В этот раз девушка выложила пару снимков, на которых она позировала в бассейне. Модель предстала в белом маленьком купальнике, который был ей на пару размеров мал.

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Перед фотосессией Настя нанесла лёгкий макияж и распустила волосы, чтобы придать снимкам естественности. Из украшений модель остановилась на золотых браслете и кольце, которые часто можно заметить на её фото. Подписчики оценили все старания кумира, засыпав её в комментариях восторженными отзывами и предложениями руки и сердца.

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko

Ничего так у вас там виды в бассейне открываются😍 tough_cookie_7

Малышка, ты просто исключительная baffa9628

Фото © Instagram / anastasiya_kvitko