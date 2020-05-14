"Русская Кардашьян" на откровенных фото проверила бикини на прочность, выбрав самый маленький размер

Как любой уважающий себя инфлюенсер, 25-летняя Анастасия Квитко не даёт фанатам заскучать на карантине, развлекая их изо всех сил. В этот раз девушка выложила пару снимков, на которых она позировала в бассейне. Модель предстала в белом маленьком купальнике, который был ей на пару размеров мал.
Перед фотосессией Настя нанесла лёгкий макияж и распустила волосы, чтобы придать снимкам естественности. Из украшений модель остановилась на золотых браслете и кольце, которые часто можно заметить на её фото. Подписчики оценили все старания кумира, засыпав её в комментариях восторженными отзывами и предложениями руки и сердца.
Красоточка😍
Ничего так у вас там виды в бассейне открываются😍
Малышка, ты просто исключительная
Изоляцию Настя Квитко проводит в Штатах, куда переехала из Калининграда, чтобы исполнить мечту и стать моделью. Несмотря на неформатную для фешен-индустрии фигуру, девушке удалось добиться успеха и стать популярной плюс-сайз-моделью. Сейчас Настя сотрудничает с известными брендами для пышных девушек, фото работы с которыми выкладывает в своём инстаграме для 10,9 млн подписчиков.
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