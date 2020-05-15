"Рен ТВ" покажет 17 мая бой Оверима и Харриса

Возглавят турнир легендарный голландский тяжеловес Алистар Оверим и американец Уолт Харрис. Бойцы должны были встретиться еще в декабре, но Харрис не смог выйти в октагон из-за пропажи падчерицы.

Ранее "Рен ТВ" уже провел прямую трансляцию боев UFC Fight Night 249 и UFC Fight Night 171, собравших у экранов большое число зрителей по всей стране. Так, по данным Mediascope, трансляцию боя 10 мая между Джастином Гейджи и Тони Фергюсоном посмотрели в России почти 3,8 млн человек. Доля турнира по России оставила 9,9%, по Москве - 10%. Кроме того, турнир на "Рен ТВ" посмотрела без малого четверть российских мужчин в возрасте 25-54 - доля в этой аудитории составила более 23%.