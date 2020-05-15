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"Рен ТВ" покажет 17 мая бой Оверима и Харриса

Зрителей телеканала ждёт прямая трансляция турнира UFC Fight Night 172, который пройдёт в американском Джексонвилле.

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Фото © UFC

Возглавят турнир легендарный голландский тяжеловес Алистар Оверим и американец Уолт Харрис. Бойцы должны были встретиться еще в декабре, но Харрис не смог выйти в октагон из-за пропажи падчерицы.

Также в рамках трансляции турнира зрители канала абсолютно бесплатно смогут посмотреть бои основного карда:

До 83,9 кг: Эрик Андерс (Филиппины) - Кшиштоф Йотко (Польша)

До 65,8 кг: Эдсон Барбоза (Бразилия) - Дэн Идж (США)

До 52,2 кг (ж): Клаудия Гаделья (Бразилия) - Анджела Хилл (США)

Начало трансляции - в 04:30 мск

Ранее "Рен ТВ" уже провел прямую трансляцию боев UFC Fight Night 249 и UFC Fight Night 171, собравших у экранов большое число зрителей по всей стране. Так, по данным Mediascope, трансляцию боя 10 мая между Джастином Гейджи и Тони Фергюсоном посмотрели в России почти 3,8 млн человек. Доля турнира по России оставила 9,9%, по Москве - 10%. Кроме того, турнир на "Рен ТВ" посмотрела без малого четверть российских мужчин в возрасте 25-54 - доля в этой аудитории составила более 23%.

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