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Вот до чего карантин довёл: 10 пародий на легендарные моменты, которые узнает каждый

Дженнифер МакКлори из Фейетвилла, США, работала заведующей театральной костюмерной и иногда дизайнером... до карантина. Сейчас, когда времени много, женщина решила направить свою креативность на то, чтобы с юмором воссоздать культовые кадры из фильмов, клипов и мультиков. В подборке ниже — десять уморительных работ женщины.

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Фото © Instagram / ijenmac

Кадр из фильма "Криминальное чтиво" 1994 года

Фото © Instagram / ijenmac

Эми Уайнхаус

Фото © Instagram / ijenmac

Принцесса Фиона из серии мультфильмов "Шрек"

Фото © Instagram / ijenmac

Кадр из фильма "Инопланетянин" 1982 года

Фото © Instagram / ijenmac

Леди Гага в клипе на песню Bad Romance 2009 года

Фото © Instagram / ijenmac

Кассандра Петерсон в фильме "Эльвира — повелительница тьмы" 1988 года

Фото © Instagram / ijenmac

Одри Хепбёрн в фильме "Завтрак у Тиффани" 1961 года

Фото © Instagram / ijenmac

Мадонна в клипе Vogue 1990 года

Фото © Instagram / ijenmac

Бритни Спирс в 2007 году

Фото © Instagram / ijenmac

Джон Траволта в фильме "Лихорадка субботнего вечера" 1977 года

Фото © Instagram / ijenmac

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