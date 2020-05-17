Вот до чего карантин довёл: 10 пародий на легендарные моменты, которые узнает каждый

Кадр из фильма "Криминальное чтиво" 1994 года

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Эми Уайнхаус

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Принцесса Фиона из серии мультфильмов "Шрек"

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Кадр из фильма "Инопланетянин" 1982 года

Фото © Instagram / ijenmac

Леди Гага в клипе на песню Bad Romance 2009 года

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Кассандра Петерсон в фильме "Эльвира — повелительница тьмы" 1988 года

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Одри Хепбёрн в фильме "Завтрак у Тиффани" 1961 года

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Мадонна в клипе Vogue 1990 года

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Бритни Спирс в 2007 году

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Джон Траволта в фильме "Лихорадка субботнего вечера" 1977 года