Под Петербургом собака напала на ребёнка и покусала ему лицо

В Выборгском районе Ленинградской области собака набросилась на пятилетнего мальчика и сильно искусала его лицо. Об этом сообщает " 47news " со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Сообщается, что данный инцидент произошёл в садоводстве "Каравелла" у посёлка Гончарово. Ребёнка с рваными ранами головы и лица немедленно доставили в реанимацию районной больницы, сейчас медики борются за жизнь маленького пациента.

Кроме того, известно и о других случаях нападения собак в области. В Выборге 10 мая собака напала на шестнадцатилетнюю школьницу. Девочку госпитализировали с рваной раной голени. А 9 мая в садоводстве у посёлка Большое Поле на девятилетнюю школьницу напал питбуль соседей. В результате девочка была доставлена в больницу с рваными ранами лица и рук.