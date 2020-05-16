Экс-футболист сборной Англии попал в реанимацию после пьяной драки

Бывший игрок сборной Англии по футболу Кенни Сэнсом был доставлен в больницу и борется за свою жизнь после того, как получил травму головы в пьяной драке на улице. Об этом сообщает Daily Mail.

— Кенни в настоящее время болен, в больнице. За ним хорошо ухаживают, и у него нет CoViD-19. Семья Кенни и его близкие друзья просят журналистов уважать его частную жизнь, а также работников здравоохранения, которые занимаются лечением, — приводит издание слова представителя спортсмена.

В настоящий момент футболист находится без сознания в больнице города Эксетер. При каких обстоятельствах произошёл инцидент, не уточняется.