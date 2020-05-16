Экс-футболист сборной Англии попал в реанимацию после пьяной драки

Бывший игрок сборной Англии по футболу Кенни Сэнсом был доставлен в больницу и борется за свою жизнь после того, как получил травму головы в пьяной драке на улице. Об этом сообщает Daily Mail.
— Кенни в настоящее время болен, в больнице. За ним хорошо ухаживают, и у него нет CoViD-19. Семья Кенни и его близкие друзья просят журналистов уважать его частную жизнь, а также работников здравоохранения, которые занимаются лечением, — приводит издание слова представителя спортсмена.
В настоящий момент футболист находится без сознания в больнице города Эксетер. При каких обстоятельствах произошёл инцидент, не уточняется.
Отмечается, что на протяжении карьеры Сэнсом сменил не один престижный клуб, среди них лондонский "Арсенал", "Ньюкасл", "Куинз Парк Рейнджерс", "Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Уотфорд". В составе национальной сборной он провёл более 80 матчей, в том числе на двух чемпионатах мира (1982, 1986) и двух первенствах Европы (1980, 1988). После завершения карьеры спортсмен выпустил автобиографию, в которой признался в своих проблемах с алкоголем и азартными играми.
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