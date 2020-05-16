Москвичей 16 мая ожидает облачная погода, небольшой дождь и порывистый ветер

В субботу в столице ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых местах пройдёт небольшой дождь. Температура днём поднимется до плюс 17 градусов, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс шести градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 14 м/с, в связи с чем в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.