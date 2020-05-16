"Он был со мной до конца". Австралийка вышла замуж в палате умирающего отца и слышала его последний вздох

Жительница Австралии Натали Хоскисон рассказала, что узаконила отношения со своим возлюбленным в больничной палате, где лежал её смертельно больной отец. Историю опубликовал The Sun.

Как рассказала женщина, в определённый момент у её 73-летнего отца Дэвида, у которого в возрасте 60 лет диагностировали рак, начала болеть спина. Мужчину госпитализировали и обнаружили опухоль лёгкого. Вся семья думала, что Дэвид справится с болезнью, как и раньше, но его состояние стало ухудшаться. Врачам пришлось дать отцу Натали морфин, и он уснул. Медсестра сказала семье Хокинсон, что он больше не проснётся.

Натали с отцом и сестрой. Фото © Facebook / Natalie Hoskinson

Натали всегда мечтала, чтобы отец произнёс речь на свадьбе, и новость стала для неё шоком. Она была готова сделать всё что угодно, чтобы спасти Дэвида, даже предлагала врачам пересадить отцу её органы, однако медики сообщили, что мужчине уже ничего не поможет.

Тогда женщина получила разрешение от больницы на проведение свадебной церемонии в палате отца, в чём Натали полностью поддержал жених Тим. Всю ночь австралийка провела у кровати больного, а утром поехала за платьем. В больнице ей сделали причёску и макияж, а женил молодых друг Натали, который прилетел специально для этого события.

По словам австралийки, сразу после того, как она сказала "да" жениху, она услышала последний вздох отца и почувствовала, что его "дух ушёл".

— Он был со мной до самого конца, как и всегда, — поделилась Натали.