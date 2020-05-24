Пять вымирающих племён, которые вдохновили Кэмерона на "Аватар"

Цель 31-летнего фотографа Амана Чотани — рассказать людям об индийских общинах и помочь племенам, находящимся на грани вымирания. Он посетил 10 индийских штатов и нашёл этих удивительных людей, рассказывает Daily Mail.

На берегу

Фото © Amanchotani

На снимке — представитель племени агхори. Эти люди проживают на берегу реки Ганг. Агхори — затворники, но им не чужды контакты с мирянами. Они практикуют ритуальные культы. Синий цвет, в который они выкрашивают свои тела, когда-то вдохновил Джеймса Кэмерона на создание образов в "Аватаре". Но мало кто знает, что такой оттенок достигается втиранием в кожу смеси лазурного порошка и праха сожжённых людей.

Назло врагу

Фото © Amanchotani

Племя апатани живёт в долине Зиро. На фото женщина с ритуальными "заглушками" в носу. Таким образом мужчины апатани делают своих женщин непривлекательными, чтобы их не похищали представители враждебных племён.

Не время терять голову

Фото © Amanchotani

У племени коньяк культ головных уборов, которые часто делаются из останков побеждённых врагов. Так они показывают свой статус. Другие части убитых соплеменники коньяк вешают в своих жилищах. Трупный запах для них не помеха. Чтобы не задохнуться, они используют благовония.

Идеология

Фото © Amanchotani

Дрокпа — одно из древнейших племён. Их наряды — не просто дань уважения к прошлому, но и стремление выделиться при поиске партнёра с помощью платьев, головных уборов и накидок из козьей кожи, украшенных сложными украшениями ручной работы, цветами, перьями и ракушками. Именно у дрокпа активно используются украшения, которыми вдохновлялись идеологи Третьего рейха: они не имеют никакого отношения к нацизму, а несут в себе древние языческие смыслы.

Спасение

Фото © Amanchotani