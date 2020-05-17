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В Москве открыли скаковой сезон. Впервые без зрителей — видео

Жокеи рассказали, что поддержки на трибунах всё-таки не хватало.

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Видео © LIFE

На Центральном московском ипподроме открылся сезон конных скачек. Из-за эпидемиологической обстановки в стране соревнования впервые прошли без зрителей, но для них запустили онлайн-трансляцию.

Лошадям нельзя застаиваться. Без испытаний они не просто заболевают, они и погибнуть могут, если им не давать скакать и бегать, — рассказал Лайфу генеральный директор АО "Росипподромы".

Участник скачек Денис Суханов поделился, что сегодня на соревнованиях без поддержки зрителей было непривычно.

Внимания мало обращаем, не до этого. Но обидно, что зрителей нет: никто не свистит, не кричит, — отметил Денис.

Несмотря на отсутствие скопления людей, жокеи и наездники, как и положено, вышли на площадку в медицинских масках и перчатках.

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