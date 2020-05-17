В Москве открыли скаковой сезон. Впервые без зрителей — видео

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На Центральном московском ипподроме открылся сезон конных скачек. Из-за эпидемиологической обстановки в стране соревнования впервые прошли без зрителей, но для них запустили онлайн-трансляцию.

— Лошадям нельзя застаиваться. Без испытаний они не просто заболевают, они и погибнуть могут, если им не давать скакать и бегать, — рассказал Лайфу генеральный директор АО "Росипподромы".

Участник скачек Денис Суханов поделился, что сегодня на соревнованиях без поддержки зрителей было непривычно.

— Внимания мало обращаем, не до этого. Но обидно, что зрителей нет: никто не свистит, не кричит, — отметил Денис.