10 давно заброшенных машин, которые хочется разглядывать до мельчайших деталей

Дитер Кляйн побывал в отдалённых уголках Европы и США, чтобы отыскать и сфотографировать брошенные автомобили, рассказывает BBC
Фото © Dieter Klein / teNeues
Немецкий фотограф находит своих "моделей" в заброшенных дворах, пыльных сараях, бескрайних полях и густых лесах
Фото © Dieter Klein / teNeues
В объектив Кляйна попали помятые "порше", ржавые "кадиллаки", видавшие виды "жуки" и отслужившие своё военные джипы
Фото © Dieter Klein / teNeues
Серия из 160 снимков демонстрирует красоту классических автомобилей, которая неподвластна времени, и вместе с тем силу природы, которая всегда берёт своё
Фото © Dieter Klein / teNeues
Свой первый автомобиль Кляйн снял во время велосипедного тура недалеко от французского города Коньяк
Это было похоже на иллюстрацию к сказке. Я был так взволнован. А потом начались поиски...
Дитер Кляйн
Фотограф
Фото © Dieter Klein / teNeues
По словам Кляйна, он относится к объектам съёмки как к музейным экспонатам
Иногда у них бывают открыты двери, но я ни к чему не прикасаюсь
Дитер Кляйн
Фотограф
Фото © Dieter Klein / teNeues
Самым старым автомобилем, найденным Кляйном, стал Ford T 1907 года. Фотограф запечатлел его в бывшем шахтёрском городке в пустыне Невада
Там было очень красиво. Погода менялась, и я пробовал разные ракурсы. У меня получилось 12 вариантов этого кадра
Дитер Кляйн
Фотограф
Фото © Dieter Klein / teNeues
Но больше всего Кляйну понравился этот розовый "додж" 1960 года из Монтаны. 70-летний владелец машины рассказал фотографу её историю
Его отец в последний раз припарковал машину возле дома за два дня до того, как скончался. С 1977 года ни дом, ни машина не используются по назначению, а лишь хранят память о прошлом. Я провёл там много часов. Закат подарил мне мягкий свет и розовые облака. Получилось очень сюрреалистично
Дитер Кляйн
Фотограф
Фото © Dieter Klein / teNeues
Издательство teNeues выпустило все снимки Кляйна под одной обложкой. "Потерянные колёса" — так можно дословно перевести название издания
Фото © Dieter Klein / teNeues
Впрочем, они уже не потерянные: благодаря Кляйну эти машины обрели вторую жизнь
Фото © Dieter Klein / teNeues