10 давно заброшенных машин, которые хочется разглядывать до мельчайших деталей

Дитер Кляйн побывал в отдалённых уголках Европы и США, чтобы отыскать и сфотографировать брошенные автомобили, рассказывает BBC

Фото © Dieter Klein / teNeues

Немецкий фотограф находит своих "моделей" в заброшенных дворах, пыльных сараях, бескрайних полях и густых лесах

Фото © Dieter Klein / teNeues

В объектив Кляйна попали помятые "порше", ржавые "кадиллаки", видавшие виды "жуки" и отслужившие своё военные джипы

Фото © Dieter Klein / teNeues

Серия из 160 снимков демонстрирует красоту классических автомобилей, которая неподвластна времени, и вместе с тем силу природы, которая всегда берёт своё

Фото © Dieter Klein / teNeues

Свой первый автомобиль Кляйн снял во время велосипедного тура недалеко от французского города Коньяк

Это было похоже на иллюстрацию к сказке. Я был так взволнован. А потом начались поиски... Дитер Кляйн Фотограф

Фото © Dieter Klein / teNeues

По словам Кляйна, он относится к объектам съёмки как к музейным экспонатам

Иногда у них бывают открыты двери, но я ни к чему не прикасаюсь Дитер Кляйн Фотограф

Фото © Dieter Klein / teNeues

Самым старым автомобилем, найденным Кляйном, стал Ford T 1907 года. Фотограф запечатлел его в бывшем шахтёрском городке в пустыне Невада

Там было очень красиво. Погода менялась, и я пробовал разные ракурсы. У меня получилось 12 вариантов этого кадра Дитер Кляйн Фотограф

Фото © Dieter Klein / teNeues

Но больше всего Кляйну понравился этот розовый "додж" 1960 года из Монтаны. 70-летний владелец машины рассказал фотографу её историю

Его отец в последний раз припарковал машину возле дома за два дня до того, как скончался. С 1977 года ни дом, ни машина не используются по назначению, а лишь хранят память о прошлом. Я провёл там много часов. Закат подарил мне мягкий свет и розовые облака. Получилось очень сюрреалистично Дитер Кляйн Фотограф

Фото © Dieter Klein / teNeues

Издательство teNeues выпустило все снимки Кляйна под одной обложкой. "Потерянные колёса" — так можно дословно перевести название издания

Фото © Dieter Klein / teNeues

Впрочем, они уже не потерянные: благодаря Кляйну эти машины обрели вторую жизнь