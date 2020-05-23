Фото парня оказались вне конкуренции благодаря совету, чтобы он украсил их фильтрами

Недавно Гленн Эмбрей из Канивилла, Кентукки, опубликовал серию фотографий с фильтрами. Мол, так у него больше шансов найти девушку. Правда, кадры так и остались без обработки. Мужчина приложил всё своё чувство юмора и решил немного попозировать с фильтрами самых разных видов: воздушные (разных размеров), для воды и даже кофейный! Сразу видно — человек разносторонний.

Кто-то сказал, я буду казаться для дам намного привлекательнее, если выложу фотографии с фильтрами. У меня есть некоторые сомнения, но что я в этом понимаю! Так что вот. Ох, должно быть, мне все телефоны оборвут!

Глен даже не представлял, насколько он окажется прав. Юмор мужчины оценили его друзья, и публикацию начали понемногу репостить. И вот меньше чем через две недели постом поделились больше 110 тысяч раз, а среди 11 тысяч комментариев нашлись и те дамы, что не против сходить с Эмбрейем на свидание.