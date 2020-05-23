Младшая сестра Кейт Мосс смутила фанатов голым снимком, но у неё в арсенале есть кое-что ещё: 10 фото

22-летняя Лотти Мосс родом из Лондона, Англия, — сестра Кейт по отцу. Недавно она опубликовала в своём инстаграме снимок, который вскружил головы её подписчикам. Девушка позировала топлес, прикрыв пышную грудь рукой
Слева — Шарлотта Мосс, справа — Кейт Мосс. Фото © Instagram / lottiemossxo, katemosslatest
Впрочем, к откровенным фото этой раскованной блондинке не привыкать, она не стесняется демонстрировать роскошное тело
Несмотря на то что Лотти училась в престижной школе, она росла сорванцом. У девушки рано появились вредные привычки и первые тату
Уже в подростковом возрасте она стала моделью, пойдя по стопам сестры, пишет 24smi. Девушка работала со знаменитыми брендами, среди которых — Calvin Klein и Valentino
И хотя пока Лотти не так популярна, как Кейт, сёстры очень похожи. Светлые волосы, острые скулы, миниатюрные носы, изящные фигуры делают их желанными в глазах сотен тысяч поклонников
Кроме того, сёстры довольно близки, несмотря на так или иначе проявляющуюся конкуренцию. Пока остаётся только гадать, переплюнет ли Лотти Кейт. Но армию в 300 тысяч поклонников в "Инстаграме" она уже собрала
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