Встречайте трикини: как будут выглядеть девушки на пляжах в эпоху коронавируса

Пляжный комплект под названием "трикини" в отличие от классического бикини состоит из трёх отдельных элементов: один из них представляет собой маску для лица, сообщает New York Post

Фото © Elexia Beachwear

Тициана Скарамуззо, владелица магазина пляжной одежды Elexia Beachwear в итальянском городе Сенигаллии, рассказала, что сшила первый "противовирусный" купальник ещё в апреле. Так она хотела поднять настроение себе и близким в условиях национального карантина, объявленного из-за пандемии CoViD-19

Фото © Elexia Beachwear

Это была шутка на злобу дня. Но, когда я выложила фотографии в "Фейсбуке", на нас буквально посыпались заказы Тициана Скарамуззо

Фото © Elexia Beachwear

В качестве моделей, позирующих в трикини, выступили дочери Тицианы

Фото © Elexia Beachwear

По мнению автора идеи, её яркая пляжная одежда популярна из-за того, что способна "поддержать душевное равновесие в условиях глобального кризиса"

Фото © Elexia Beachwear

Скарамуззо не раскрывает цифры продаж, но очевидно, что они будут только расти: итальянские власти начали смягчать ограничения, а уже в июне планируют принять у себя первых туристов