Встречайте трикини: как будут выглядеть девушки на пляжах в эпоху коронавируса

Пляжный комплект под названием "трикини" в отличие от классического бикини состоит из трёх отдельных элементов: один из них представляет собой маску для лица, сообщает New York Post
Фото © Elexia Beachwear
Тициана Скарамуззо, владелица магазина пляжной одежды Elexia Beachwear в итальянском городе Сенигаллии, рассказала, что сшила первый "противовирусный" купальник ещё в апреле. Так она хотела поднять настроение себе и близким в условиях национального карантина, объявленного из-за пандемии CoViD-19
Фото © Elexia Beachwear
Это была шутка на злобу дня. Но, когда я выложила фотографии в "Фейсбуке", на нас буквально посыпались заказы
Тициана Скарамуззо
Фото © Elexia Beachwear
В качестве моделей, позирующих в трикини, выступили дочери Тицианы
Фото © Elexia Beachwear
По мнению автора идеи, её яркая пляжная одежда популярна из-за того, что способна "поддержать душевное равновесие в условиях глобального кризиса"
Фото © Elexia Beachwear
Скарамуззо не раскрывает цифры продаж, но очевидно, что они будут только расти: итальянские власти начали смягчать ограничения, а уже в июне планируют принять у себя первых туристов
Фото © Elexia Beachwear
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