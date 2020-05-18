"Бизнес наполовину жив". RT узнал о многомиллионных долгах у спонсора ФБК Чичваркина

Пандемия коронавируса "добила" лондонский бизнес бывшего владельца "Евросети" Евгения Чичваркина. Об этом говорится в материале RT. Сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism уже превышает их активы. Отмечается, что в 2018 году группа показала убыток более 152 тысяч фунтов, тогда как годом ранее она заработала 1,62 млн фунтов чистой прибыли. Более того, бизнесмен вынужден кредитовать свои предприятия из собственных средств. По словам опрошенных изданием экспертов, владельцы бизнеса порой оформляют займы своим фирмам для того, чтобы в случае их банкротства самим стать первыми в очереди на погашение долгов. Кроме того, так проще банкротиться, ведь основной заёмщик — сам Чичваркин, а не банки.

Также бизнесмену пришлось заложить свой ресторан Hide в Лондоне банку Metro. А ведь, чтобы открыть заведение, ему понадобились серьёзные вложения. По данным газеты The Evening Standart, инвестиции в это предприятие могли составлять 20 млн фунтов. Ко всему прочему, с началом эпидемии коронавируса бизнесу Hedonism, как и любому другому в Лондоне, пришлось менять формат работы: ресторан и магазин перешли на доставку на дом.

— Бизнес наполовину жив. Только доставка работает. Ресторан жив на 10%, потому что только доставка, — цитирует RT признание самого Чичваркина.

К тому же из-за финансовых проблем ликвидируется и созданный Чичваркиным фонд для поддержки Алексея Навального. О своей симпатии к оппозиционеру экс-владелец "Евросети" заявлял неоднократно и публично отчитывался о переводе для ФБК* как минимум 400 тысяч рублей через PayPal. Однако больше спонсировать Навального через свой фонд бизнесмен не сможет: 25 февраля 2020 года в реестре компаний появилось уведомление о начале процедуры его ликвидации.

Эксперты, опрошенные RT, отмечают, что фонд мог послужить источником проблем Чичваркина с инвесторами. Дело в том, что помощница Чичваркина Екатерина Терешкина, имеющая право решающего голоса (75%) в фонде, является бывшей сотрудницей Академии ФСБ. Другими словами, зарубежные спонсоры Алексея Навального могли испугаться связей Терешкиной с российскими спецслужбами и лишить его кормушки.

Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что команда Алексея Навального совместно с украинцами распространяет фейковые новости о пандемии коронавируса.