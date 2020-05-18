Россиян призвали обращаться в отделения ПФР за выплатами только по записи

Из-за ажиотажа в учреждениях начали скапливаться очереди.

Родителям, которые не имеют возможности написать заявление для получения выплат на детей дистанционно, лучше обращаться в Пенсионный фон России по предварительной записи. К этому призвал сегодня глава ПФР Максим Топилин.

— С учётом тех рисков, которые сегодня есть, с учётом коронавирусной инфекции мы очень рекомендуем мамам, папам, если они подают заявления, всё-таки делать это по предварительной записи. Тогда это более удобно, комфортно и безопасно, — рассказал Топилин в эфире телеканала "НТВ".

Он добавил, что в ПФР не собираются ограничивать возможность подачи такого заявления лишь электронными способами. При этом глава ведомства признался, что иногда в отделениях скапливаются очереди, однако в ПФР, по его словам, стараются купировать такие ситуации. Топилин подтвердил, что в фонде зафиксировали повышенный ажиотаж в связи с выплатами на детей в возрасте от трёх до 16 лет.