Рогозин увидел в идее Маска о взрывах на Марсе скрытую милитаризацию космоса

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин увидел в идее главы SpaceX терраформировать Марс предлог для США, чтобы милитаризировать космос. Илон Маск ранее предложил провести большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты.

— Взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия очевидный. Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса, — написал он в своём твиттере.

Ранее Маск предложил создать условия для жизни людей на Марсе, изменив там климат с помощью серии термоядерных взрывов на полюсах планеты. Согласно его идее, замёрзший углекислый газ начнёт испаряться, сделает атмосферу Красной планеты плотнее и вызовет парниковый эффект.