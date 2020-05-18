Рогозин увидел в идее Маска о взрывах на Марсе скрытую милитаризацию космоса

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин увидел в идее главы SpaceX терраформировать Марс предлог для США, чтобы милитаризировать космос. Илон Маск ранее предложил провести большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты.
— Взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия очевидный. Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса, — написал он в своём твиттере.
Ранее Маск предложил создать условия для жизни людей на Марсе, изменив там климат с помощью серии термоядерных взрывов на полюсах планеты. Согласно его идее, замёрзший углекислый газ начнёт испаряться, сделает атмосферу Красной планеты плотнее и вызовет парниковый эффект.
К слову, США не скрывают своих притязаний на космос. В апреле американский президент Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческой добычи ресурсов на Луне, астероидах и других небесных телах. В "Роскосмосе" сочли документ "попыткой экспроприации космического пространства и захвата других планет".
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