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Рогозин увидел в идее Маска о взрывах на Марсе скрытую милитаризацию космоса

По его мнению, это может стать поводом для вывода термоядерного оружия в космическое пространство.

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Дмитрий Рогозин. Фото © Flickr / NASA HQ PHOTO

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин увидел в идее главы SpaceX терраформировать Марс предлог для США, чтобы милитаризировать космос. Илон Маск ранее предложил провести большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты.

Взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия очевидный. Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса, — написал он в своём твиттере.

Ранее Маск предложил создать условия для жизни людей на Марсе, изменив там климат с помощью серии термоядерных взрывов на полюсах планеты. Согласно его идее, замёрзший углекислый газ начнёт испаряться, сделает атмосферу Красной планеты плотнее и вызовет парниковый эффект.

К слову, США не скрывают своих притязаний на космос. В апреле американский президент Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческой добычи ресурсов на Луне, астероидах и других небесных телах. В "Роскосмосе" сочли документ "попыткой экспроприации космического пространства и захвата других планет".

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