Девушка потеряла ногу в страшной аварии, но это не помешало ей стать успешной моделью нижнего белья

Пять лет назад англичанка вместе с парнем отправилась в парк развлечений Alton Towers. Они решили прокатиться на недавно построенных американских горках Smiler, не подозревая, чем закончится поездка. На огромной скорости две кабинки врезались друг в друга. Четыре человека получили серьёзные травмы ног, и Лия была в их числе. Ногу девушки пришлось ампутировать. И хоть поначалу она отказалась от своих планов стать моделью, 2019 год снова расставил всё на свои места.

Фото © Instagram / leahwashy

Для начала девушка взялась за свой инстаграм-профиль. Регулярно публикуя фотографии, Лие удалось собрать аудиторию в 18 тысяч человек. А дальше — всё как по маслу. На англичанку с бионической ногой обратили внимание представители модельных агентств, и вот уже через несколько месяцев кадры с красоткой появились в рекламе нижнего белья.

Фото © Instagram / leahwashy

Дальше — больше. Её профиль сам стал площадкой для рекламы. Бренды платят Лие за то, что она пользуется их товарами. Девушка часто выкладывает кадры, на которой видна её бионическая нога, и, похоже, она её уже ничуть не стесняется, пишет Daily Star. Уверенность в себе — это главное, и фанаты модели с этим согласны на сто процентов.

Фото © Instagram / leahwashy

Как всегда, истинная красота colonthebarbarian