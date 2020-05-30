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Косплеерша так мастерски перевоплощается, что вы ни за что не отличите её от своего любимого героя

Энни Томас — настоящий профессионал перевоплощений. И главное — она может превратиться не только в героя фильма, но и в мультяшку. Причём девушка рассказывает, что научилась этому сама. Главный помощник в этом деле — много времени и стальное терпение. В подборке ниже — 10 самых впечатляющих работ от американки.

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Фото © Instagram / creative.cliche

Джессика Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера"

Фото © Instagram / creative.cliche

Покахонтас

Фото © Instagram / creative.cliche

Хэнк Хилл из мультсериала "Царь горы"

Фото © Instagram / creative.cliche

Уэнздей Аддамс из фильма "Семейка Аддамс"

Фото © Instagram / creative.cliche

Эдвард Руки-ножницы

Фото © Instagram / creative.cliche

Графиня Элизабет из 5-го сезона сериала "Американская история ужасов"

Фото © Instagram / creative.cliche

Джесси из мультфильма "История игрушек"

Фото © Instagram / creative.cliche

Женщина-кошка

Фото © Instagram / creative.cliche

Грю из мультфильма "Гадкий я"

Фото © Instagram / creative.cliche

Стич

Фото © Instagram / creative.cliche

Гуфи

Фото © Instagram / creative.cliche

Капитан Марвел

Фото © Instagram / creative.cliche

Стервелла Де Виль из мультфильма "101 далматинец"

Фото © Instagram / creative.cliche

Эльза из мультфильма "Холодное сердце"

Фото © Instagram / creative.cliche

Картина "Крик" Эдварда Мунка

Фото © Instagram / creative.cliche

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