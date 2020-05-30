Косплеерша так мастерски перевоплощается, что вы ни за что не отличите её от своего любимого героя

Джессика Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера"
Покахонтас
Хэнк Хилл из мультсериала "Царь горы"
Уэнздей Аддамс из фильма "Семейка Аддамс"
Эдвард Руки-ножницы
Графиня Элизабет из 5-го сезона сериала "Американская история ужасов"
Джесси из мультфильма "История игрушек"
Женщина-кошка
Грю из мультфильма "Гадкий я"
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Капитан Марвел
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