"Это просто бандиты!" Известный театральный режиссёр стала жертвой ошибки судебных приставов

Российская актриса и театральный режиссёр Нина Чусова потеряла деньги из-за ошибки судебных приставов. Как стало известно Лайфу, с лицевого счёта артистки было снято более 40 тысяч рублей.

По словам Чусовой, сегодня ей пришло сообщение о снятии с накопительного счёта 42 135 рублей. Режиссёр выяснила, что это оказались транспортный налог и пени, которые были ею оплачены ещё 30 сентября прошлого года.

— Никаких задолженностей у меня не было, потому что я всё время слежу в личном кабинете и налоги стараюсь всегда платить вовремя, — пояснила она.

Режиссёр призналась, что первое сообщение о несуществующей задолженности ей прислали 2 марта. Поскольку приставы находятся в Воронеже, она решила разобраться в этом вопросе по приезде. Однако сегодня исполнители закона сняли сумму, причём сделали это неожиданно, без каких-то оповещений.

Чусова рассказала, что уже отправила заявление на горячую линию воронежских приставов на имя человека, ведущего её дело. К сообщению артистка приложила фотографии чеков, свидетельствующих об уплаченном налоге.

— Я просто знаю этих воронежских приставов. Это ужасная компания, это просто бандиты. Каждый раз с ними выясняю. У меня там дом, я вынуждена общаться с ними периодически, никогда невозможно узнать, за что штраф. Попросишь посмотреть, за что эти налоги, у них никогда не работает система. Найти пристава исполнительного, который ведёт твоё дело, практически невозможно, — рассказала она.

Артистка добавила, что в связи с этим она часто просто не глядя оплачивала счета. В текущей же ситуации, считает Чусова, она сделала всё, что могла: отправила сообщение, приложила документы, давая шанс приставам признать, что это у них произошла ошибка.