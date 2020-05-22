На Чукотке ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС

В городе Певеке Чукотского автономного округа введена в промышленную эксплуатацию уникальная и не имеющая аналогов в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом". В сообщении говорится, что это историческое событие не только в российской, но и мировой атомной энергетике. Станция "Академик Ломоносов" стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в стране и самой северной в мире.

Проект состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока, оснащённого двумя реакторами электрической мощностью 35 МВт каждый. По заключению Росприроднадзора, она полностью отвечает действующим нормам и правилам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным требованиям и государственным стандартам. В перспективе плавучей АЭС предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки.

— С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершённым. Теперь она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире, — комментирует генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров.