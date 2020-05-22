С нашим гостем мы поговорили не только о футболе и биатлоне, но и о личном. Какую партию он бы создал, почему бы позвал туда Николая Баскова и Тарзана и вокруг кого всё же крутится этот мир?
Дмитрий Губерниев в шоу "Дайте сказать": Сильные станут только сильнее
Что будет с мировым и российским спортом после снятия ограничений? На руку ли нам перенос Олимпийских игр? Будут ли профессиональные атлеты, заболевшие коронавирусом, выступать после выздоровления? В новом выпуске шоу "Дайте сказать" у нас состоялся душевный разговор со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.
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