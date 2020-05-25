Учёные: Гадюки умеют создавать оптические иллюзии

Учёные из Финляндии поняли, как рисунок на спине обыкновенной гадюки помогает ей скрываться, пишет Animal Behaviour. Сообщается, что исследователи изготовили 50 пластилиновых муляжей змей различных расцветок и разложили их вдоль лесных троп. Затем они попросили 129 добровольцев пройти по указанным местам и сообщить обо всех замеченных "гадюках".

В итоге муляжи без какого-либо узора на спине обнаруживали гораздо чаще. Лучшим камуфляжем оказалась коричневая кожа с зигзагообразными полосками. Такая окраска характерна для самок гадюки. Биологи заявили, что этот хитрый рисунок особенно эффективен при движении змеи. По их расчётам, гадюка ползает со скоростью, которой достаточно для создания оптической иллюзии в мозге потенциального наблюдателя: зигзаги сливаются воедино, возникает эффект "слияния мельканий". По принципу действия он похож на интенсивное мерцание экрана компьютера или лампы накаливания — оно настолько частое, что человек его не замечает.