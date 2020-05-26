Учёные нашли способ предсказывать извержения вулканов

Геологи разработали новую методику прогнозирования извержений вулканов, пишет Scientific Reports. Сообщается, что в Потсдамском центре наук о Земле имени Гельмгольца (Германия) успешно испытали систему наблюдения за вулканами с помощью дронов. Учёные использовали два беспилотника, один из них оборудовали камерой высокого разрешения, а второй — тепловизором. Оба устройства несколько раз пролетели над вулканом Санта-Мария в Гватемале. При этом камеры делали снимки через равные промежутки времени.

Получившиеся снимки проанализировали с помощью специального компьютерного алгоритма и в итоге составили трёхмерную модель вулканического конуса. Отмечается, что таким образом удалось проследить за динамикой "поведения" вулкана, в том числе за температурой его поверхности и скоростью потока лавы.

Как подчеркнули геологи, данные измерений получились беспрецедентно точными. По их словам, такое исследование позволит заметить даже минимальные изменения. Исследователи также добавили, что использование дронов заметно облегчает задачи учёных, поскольку позволяет систематически наблюдать за опасными вулканами с близкого расстояния без риска для жизни.