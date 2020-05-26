Мыши рассказали о далёком прошлом кошек

Кошки стали домашними животными около 14,5 тысячи лет назад, считают французские учёные. Об этом пишет Scientific Reports. Сообщается, что проследить историю взаимоотношений людей с этими животными помогли мыши. Археологии исследовали более 840 древних останков грызунов, найденных на юго-западе Азии и юго-востоке Европы. Возраст этих находок, по оценкам учёных, колеблется от трёх до сорока тысяч лет.

В результате археозоологи установили, что обычная домовая мышь Mus musculus — то есть именно такая, какая до сих пор водится в домах и квартирах — поселилась среди людей ещё в каменном веке. Есть данные о том, что она соседствовала с представителями натуфийской культуры. Это было древнее сообщество, в котором занимались охотой, рыболовством и собирательством. Натуфийцы жили в Леванте, это территория современных Сирии, Ливана, Иордании и других стран Ближнего Востока.

Известно, что они не возделывали землю, но собирали зерно дикорастущих злаков и возводили для него специальные хранилища. Именно эти амбары, по мнению исследователей, и привлекли к людям мышей. Учёные уверены, что натуфийцы быстро нашли решение этой проблемы, так что одомашнивание кошек должно было произойти одновременно с нашествием грызунов.

Отмечается, что по-настоящему масштабная экспансия домовых мышей началась на Ближнем Востоке с появлением сельского хозяйства, то есть 12 тысяч лет назад. Соответственно, широко распространилась и практика заводить в домах кошек. По имеющимся археологическим данным, как минимум девять тысяч лет назад первые кошки оказались на Кипре и для них это стало началом истории покорения человеческих сердец по всему миру.