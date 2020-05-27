Найти управу на управдома. Как не допустить повышения квартплаты онлайн

Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, которые узаконили электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов. Казалось бы, удобно: не надо ходить на собрания, а все решения по управлению домом можно принимать по-современному, онлайн. Однако для нечистоплотных управляющих компаний это настоящий подарок. Например, некоторые управдомы смогут организовать решение об уменьшении площади парковок или зелёных зон и даже повысить часть тарифов на ЖКУ или включить туда "дополнительные услуги", которые жильцам вовсе не нужны. Как найти управу на электронного управдома?

Логика законодателя, в принципе, понятна: очные собрания собственников — это весьма сложные мероприятия с организационной точки зрения. Действительно, даже при надлежащем извещении не все собственники могут присутствовать на собрании, которое проводится в будни в рабочие часы. Теперь вопрос волеизъявления решён — информацию о предстоящем голосовании собственник получит заранее и у него будет от 7 до 60 дней (в зависимости от количества и сложности обсуждаемых вопросов), чтобы высказаться по повестке через Интернет.

А не будут голосовать…

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Изначально в законе было указано, что всё голосование по любым "домовым" вопросам будет происходить только в специальном разделе сайта госуслуг и голосовать смогут только те, у кого есть подтверждённый аккаунт. Однако в окончательном варианте закона появилась возможность голосования и на "иных площадках". То есть управляющая компания сможет организовать свой карманный сервис по голосованию и как угодно накрутить на нём голоса жильцов — никакой формы контроля законом, увы, не предусмотрено.

И жильцам будет значительно сложнее оспорить подобные "электронные" протоколы. При онлайн-голосовании доказать какие-либо злоупотребления будет сложно, а установить, голосовал именно этот собственник или кто-то вместо него, — практически невозможно, тут только надежда на честность управляющих компаний.

Да и в законе не указано, кто должен нести ответственность за организацию дистанционных собраний, ведь очевидно, что для интернет-проекта по голосованию самое главное то, кому будет принадлежать платформа для дистанционных собраний. И без урегулирования этих вопросов существует риск злоупотреблений со стороны тех, кто заинтересован в решении вопросов управления многоквартирным домом по своему сценарию, то есть без учёта мнения остальных жильцов.

Например, "нечистоплотная" УК, если управление голосованием будет в её руках, вполне может при помощи "накруток ботами" организовать решение об уменьшении площади парковок или зелёных зон и даже повысить часть тарифов на ЖКУ или включить туда "дополнительные услуги", которые жильцам вовсе не нужны. И это всё якобы по решению проголосовавших собственников.

Управа на управдома

На самом деле даже с учётом принятых в ЖК поправок у квартирных собственников есть возможность воздержаться от перехода на голосование через Интернет, но для этого надо направить в свою управляющую компанию обращение, которым оповестить её об отказе использования онлайн-площадок для проведения собрания собственников жилья. Следует обратить внимание, что согласно новому закону под таким обращением должно стоять не менее 50% подписей жильцов дома.

Однако не исключено, что в крупных городах, там, где количество собственников в многоквартирных домах превышает сотни, собрать необходимое количество подписей для отказа от онлайн-собраний не удастся, в этом случае остаётся только внимательно следить за действиями управляющей компании и за цифрами в платёжках.

В случаях когда тарифы на жилищно-коммунальные услуги стали изменяться в большую сторону, их следует проверить на сайте ФАС России. Там размещён специальный онлайн-калькулятор коммунальных платежей, благодаря которому любой собственник сможет проверить, верно ли управляющие компании выставляют тарифы на оказываемые ими услуги.