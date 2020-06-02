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"Меня закидают камнями". Уральская порнозвезда заявила, что боится возвращаться на родину

По её словам, земляки полны предрассудков на сексуальной почве.

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Фото © VK / Любовь Бушуева

Российская порноактриса Любовь Бушуева, играющая в фильмах для взрослых под псевдонимом Лола Тейлор, заявила, что боится вернуться в родной город Ишим в Тюменской области из-за его жителей, которые не разделяют взглядов девушки на выбранное занятие. Об этом она рассказала в интервью URA.ru.

Фото © VK / Любовь Бушуева

Там люди в сексуальном плане очень замкнутые. И за мою профессию меня там просто закидают камнями, — рассказала она.

Фото © VK / Любовь Бушуева

Актриса отмечает, что и в Ишиме, и в городе Красноуральске, куда она переехала спустя некоторое время, местные жители полны предрассудков на сексуальной почве. По словам Бушуевой, её родственники сами приезжают погостить к ней в Москву, поэтому, уехав в 17 лет, она не собирается возвращаться на малую родину.

Ранее Лайф сообщал, что дочь всемирно известного режиссёра Стивена Спилберга решила стать порноактрисой и попробовать себя в сольной карьере с благословения отца.

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