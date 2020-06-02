В Париже правоохранители применили слезоточивый газ для разгона акции против полицейского насилия

В Париже вечером 2 июня прошла несогласованная акция против полицейского насилия. Правоохранители для разгона её участников были вынуждены применить слезоточивый газ, сообщает AFP.

🔴🇫🇷 [ ALERTE INFO ] Des tensions sont en cours sur le parvis du tribunal de Paris où les forces de l'ordre tirent du gaz lacrymogène sur les manifestants présent à l'appel du comité #JusticePourAdama.pic.twitter.com/ppgi0Uln2v — [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) June 2, 2020

Отмечается, что первые несколько часов манифестация, которая проходила возле здания суда на севере французской столицы, носила мирный характер. Однако после этого её участники начали устраивать погромы, строить баррикады и поджигать мусорные баки.

Video of tear gas being deployed in Paris pic.twitter.com/6oDZIUvsVY — Faytuks News 🔴 (@Faytuks) June 2, 2020

При этом префектура столичной полиции в своём твиттере призывает всех участников акции немедленно разойтись из-за выявленных нарушений общественного порядка. По данным правоохранителей, участниками протестов стало не более 19 тысяч человек.