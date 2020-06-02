В Париже правоохранители применили слезоточивый газ для разгона акции против полицейского насилия

В Париже вечером 2 июня прошла несогласованная акция против полицейского насилия. Правоохранители для разгона её участников были вынуждены применить слезоточивый газ, сообщает AFP.
🔴🇫🇷 [ ALERTE INFO ] Des tensions sont en cours sur le parvis du tribunal de Paris où les forces de l'ordre tirent du gaz lacrymogène sur les manifestants présent à l'appel du comité #JusticePourAdama.pic.twitter.com/ppgi0Uln2v— [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) June 2, 2020
Отмечается, что первые несколько часов манифестация, которая проходила возле здания суда на севере французской столицы, носила мирный характер. Однако после этого её участники начали устраивать погромы, строить баррикады и поджигать мусорные баки.
Video of tear gas being deployed in Paris pic.twitter.com/6oDZIUvsVY— Faytuks News 🔴 (@Faytuks) June 2, 2020
При этом префектура столичной полиции в своём твиттере призывает всех участников акции немедленно разойтись из-за выявленных нарушений общественного порядка. По данным правоохранителей, участниками протестов стало не более 19 тысяч человек.
Добавим, что акция была организована в память о гибели 24-летнего Адама Траоре после задержания полицией в 2016 году. Кроме того, манифестация проходила на фоне беспорядков в США, вызванных жёстким задержанием афроамериканца Джорджа Флойда, из-за которого он позже скончался в больнице.