Криминальное чтиво: 15 домашних питомцев, которых поймали с поличным и составили на них протокол

"Блёстки выглядели очень опасно, так что я принёс их в свой лежак и убил. Не благодари"
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"Меня уже покормили. Всё моё мяукание — ложь!"
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"Я заказал Samsung Galaxy S4 за 184 доллара с "Амазона", лишь нажав на одну кнопку" / "Я выключил интернет, но не до того, как прошла его покупка"
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"Мой человек называет меня Хьюго / Мой человек называет меня: Хаксли, слезь! Хаксли, брось! Хаксли, я серьёзно, остановись! Хаксли, сбавь обороты! ХА-А-А-АКСЛИ-И-И-И!"
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"Я прыгнул в чужую машину и украл бургер прямо из чьих-то рук"
Фото © Instagram / Aspyr99
"Я смотрел маме прямо в глаза во время того, как писал на её худи"
Фото © Instagram / ellieconclavi
"Я узнал, что мама не берёт меня с собой в отпуск, поэтому я съел её паспорт"
Фото © Instagram / whipp.it.lucy.real.good
"Я проделала свою собственную дверку для пёселей"
"Я украл ключи Алекс из её кармана и спрятал их на самом дне своей клетки, так что всем пришлось задержаться после работы на полчаса"
Фото © Instagram / theperfectparrot
"Я принёс домой живую мышь и выпустил её в спальне моих людей"
Фото © Instagram / countvonmeatball
"Мусорный разбойник"
"Я съел мамину обувь. Она надевала её только один раз"
Фото © martyhol
"Я съел трусы моего человека. Буквально!"
Фото © Instagram / merlin.the.magic.mutt
"Меня зовут Джей-ди. Я грызу свою кровать если на меня не обращают внимания дольше 10 секунд..."
Фото © viking_machina
"Я люблю закатывать вечеринки, когда людей нет дома"
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WOW-animals
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