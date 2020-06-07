Криминальное чтиво: 15 домашних питомцев, которых поймали с поличным и составили на них протокол

"Блёстки выглядели очень опасно, так что я принёс их в свой лежак и убил. Не благодари"

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"Меня уже покормили. Всё моё мяукание — ложь!"

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"Я заказал Samsung Galaxy S4 за 184 доллара с "Амазона", лишь нажав на одну кнопку" / "Я выключил интернет, но не до того, как прошла его покупка"

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"Мой человек называет меня Хьюго / Мой человек называет меня: Хаксли, слезь! Хаксли, брось! Хаксли, я серьёзно, остановись! Хаксли, сбавь обороты! ХА-А-А-АКСЛИ-И-И-И!"

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"Я прыгнул в чужую машину и украл бургер прямо из чьих-то рук"

Фото © Instagram / Aspyr99

"Я смотрел маме прямо в глаза во время того, как писал на её худи"

Фото © Instagram / ellieconclavi

"Я узнал, что мама не берёт меня с собой в отпуск, поэтому я съел её паспорт"

Фото © Instagram / whipp.it.lucy.real.good

"Я проделала свою собственную дверку для пёселей"

"Я украл ключи Алекс из её кармана и спрятал их на самом дне своей клетки, так что всем пришлось задержаться после работы на полчаса"

Фото © Instagram / theperfectparrot

"Я принёс домой живую мышь и выпустил её в спальне моих людей"

Фото © Instagram / countvonmeatball

"Мусорный разбойник"

"Я съел мамину обувь. Она надевала её только один раз"

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"Я съел трусы моего человека. Буквально!"

Фото © Instagram / merlin.the.magic.mutt

"Меня зовут Джей-ди. Я грызу свою кровать если на меня не обращают внимания дольше 10 секунд..."

"Я люблю закатывать вечеринки, когда людей нет дома"