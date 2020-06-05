Пан или пропал. Получится ли у Брагина безболезненно омолодить сборную России?

Сегодня Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении 64-летнего Валерия Брагина главным тренером сборной России. Позже стало известно, что специалист займёт место Алексея Кудашова не только в национальной команде, но и в петербургском СКА. О том, что уже бывший главный тренер молодёжки Валерий Брагин пойдёт на повышение, Лайф писал ещё месяц назад. Сегодня эта информация получила официальный статус.

Фото © Пресс-служба ФХР

В российской сборной за последние два года сменилось уже три главных тренера. Двум предыдущим (Илье Воробьёву и Алексею Кудашову) так и не удалось добиться с командой положительных результатов. Воробьёв, имея на чемпионате мира – 2019 в своём распоряжении таких суперзвёзд, как Овечкин, Кучеров и Малкин, уступил в полуфинале скромным финнам, вызвав бурю негодования у болельщиков, а Кудашову и вовсе было не суждено выступить на мировом первенстве. Тому виной пандемия, которая не обошла стороной и хоккей. И если эти два назначения были как минимум спорными, то вот приглашение Брагина на роль главного в главной команде страны выглядит более понятным.

В российском хоккее грядут большие перемены. Введённый с нового сезона КХЛ жёсткий потолок зарплат, безусловно, должен способствовать развитию хоккея в нашей стране. В первую очередь это касается молодых хоккеистов, у которых появится возможность чаще пробиваться в состав своих клубов, тем самым доказывая на деле свою состоятельность. Теперь всё реже можно будет увидеть "жирные" контракты у игроков, а руководители команд будут чаще делать ставку на талантливую молодёжь, которая, конечно же, будет обходиться дешевле дорогих легионеров, приезжающих в Россию в первую очередь хорошо подзаработать, а спортивная составляющая зачастую у них уходит на второй план. Но чтобы с этой молодёжью добиваться положительного результата, с ней нужно умело работать. Вот тут-то и пригодится многолетний опыт Брагина, который он получил за восемь лет у руля молодёжной сборной.

Фото © Пресс-служба СКА

Валерий Брагин — опытный тренер, доказавший свою состоятельность при работе с молодёжной сборной России и в прошедшем сезоне в СКА. Он любит и умеет работать как с молодыми, так и с опытными хоккеистами. Многие игроки СКА в разное время пересекались с Брагиным, поэтому хорошо знают его требования. Сейчас особенно важно ответственно отнестись к подготовке хоккеистов для сборной страны. Наша общая цель — победа на Олимпиаде в Пекине. Роман Ротенберг Глава штаба сборной России

Как известно, хоть сами боссы петербургского клуба это отрицают, СКА является базовым клубом сборной России. Из Питера проще всего попасть в состав национальной команды, а это означает, что весь следующий сезон Брагин будет иметь возможность работать бок о бок с потенциальными сборниками. Именно в СКА наставник должен подготовить молодых (и не только) игроков к выступлению за главную команду страны.

Такие парни, как Подколзин, Марченко, Морозов, уже продемонстрировали в минувшем сезоне, что КХЛ им по зубам, но этим талантам ещё расти и расти, а до уровня первой сборной уж точно. А при каких обстоятельствах молодой игрок может прогрессировать? Одного крутого клуба с отличной инфраструктурой явно недостаточно. Нужен свой в доску тренер, который безболезненно как для команды, так и для игрока может помочь перешагнуть этот скрытый от глаз простого болельщика рубеж из молодёжного хоккея во взрослый, которому полностью доверяешь и к чьим словам прислушиваешься. Для молодых пацанов Брагин тот самый наставник, свой.

Фото © Пресс-служба ФХР

Перед СКА, как всегда, стоят высокие спортивные задачи. В межсезонье мы серьёзно омолодили состав, будем по-прежнему проводить политику развития молодых хоккеистов. Сейчас в СКА выстроена правильная вертикаль, которая позволяет подводить молодёжь к КХЛ без потери результата Валерий Брагин Главный тренер сборной России и СКА

Да, у Брагина нет достаточного опыта работы в КХЛ, но этот факт не является большой проблемой для специалиста. Поработать с профессионалами ему доводилось. Чего только стоит локаутный 2012 год, когда в возглавляемый им ЦСКА приехал звёздный десант из НХЛ в лице Павла Дацюка, Михаила Грабовского и Ильи Брызгалова.

Взятый на омоложение российского хоккея курс не означает, что в сборной мы не увидим уже состоявшихся мастеров. Не стоит забывать, какие личности прошли через школу Валерия Брагина. Тарасенко, Панарин, Василевский, Кузнецов, Гусев, Григоренко и многие другие с большой радостью приедут играть за своего хорошо знакомого тренера, которого безмерно уважают и с кем добивались побед на МЧМ.

Фото © Пресс-служба ФХР