Дар живой речи. Людям с удалённой гортанью вернули их настоящий голос — видео

В России разработали и успешно опробовали новый уникальный метод возвращения людям голоса после удаления гортани. Об этом сообщается на официальном сайте Института хирургической коррекции и восстановления имени Решетова.

Отмечается, что до сих пор удаление гортани считалось настоящей трагедией для больного, поскольку он навсегда терял естественную способность говорить. Чтобы вернуть человеку эту возможность, сейчас используются различные приспособления — электронно-механические голосообразующие приборы или силиконовые голосовые протезы. Однако они издают неприятные звуки, а также часто требуют замены.

По опубликованным данным, вместо всего этого медики научились воссоздавать голосовой клапан на основе собственных тканей больного с помощью микрохирургической техники. Как подчеркнули в институте, это позволило придать голосу индивидуальные оттенки звучания. Новый способ успешно испытали на нескольких пациентах.