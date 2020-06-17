Как в мире наказывают за оскорбление власти или государственной символики. И почему это важно

Оскорбление государственной символики и институтов власти — это оскорбление страны и народа. Свобода слова должна быть, но переходить границы тоже нельзя. Критиковать можно, глумиться — нет. Поэтому нужен закон, регулирующий высказывания.

В марте 2019 года в России ввели закон об ответственности за оскорбление государственных институтов и символов власти. Согласно ему, при обнаружении информации, оскорбляющей госсимволы или общество, генеральный прокурор или его подчинённые могут обратиться в Роскомнадзор и потребовать удалить эти материалы. Кроме того, ресурсы, распространяющие подобную информацию и не удалившие её, могут быть заблокированы.

При этом он не ограничивает свободу слова. Владимир Путин, подписывая его, отметил, что закон "был направлен именно на то, чтобы не глумились над государственными символами: флагом, гимном и так далее".

Новые поправки частично пересекаются со статьями Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. Но тут есть важное изменение — новый порядок ограничения доступа к материалам, оскорбляющим символы власти: теперь в случае необходимости прокуратура может требовать от соцсетей и СМИ удаления и блокировки контента, унижающего государственные символы и дискредитирующего институты власти.

Насколько жёстко реализован закон?

Директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан говорит, что пока сложно судить, насколько успешно реализован закон. Практика его применения должна составлять не менее трёх лет.

Однако необходимость такого закона даже не ставится под сомнение — он важен. Прежде всего он направлен на регулирование поведения людей в Интернете. Нужно принимать ответственность, которая на вас ложится при публикации поста или отправке сообщения.

— Люди должны ответственнее относиться к тому, что они делают в Сети. Посты всегда имеют сильнее рефлексию, слова из записи в Интернете проще воспроизвести, — говорит Анна Дупан.

При разработке и реализации закона Россия руководствовалась опытом европейских стран, где есть подобные решения.

— Россия смотрит на опыт других стран и пытается сформировать условия ответственности среднего характера — не сильно либерально, не сильно жёстко. Нельзя сказать, что предусмотрены полицейские меры, — говорит директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

Опыт других стран

Институт проблем правового регулирования НИУ ВШЭ провёл исследование на эту тему. Почти в каждом государстве есть подобные меры.

Вот самые жёсткие:

В Канаде за произнесение, публикацию клеветы или заговор с целью подрыва государственной деятельности правителя — тюремное заключение до 14 лет. В Германии за публичное оскорбление президента — заключение от трёх месяцев до пяти лет. В Турции за оскорбление должностного лица в отношении его должностных обязанностей устно, письменно или через визуальные СМИ — заключение минимум один год. В Японии оскорбление своего флага не регулируется, но запрещено оскорблять символы любого государства, нарушение карается штрафом до 200 000 йен или заключением с принудительными работами до двух лет.

В большинстве стран совершенно не имеет значения, офлайн или онлайн совершено публичное оскорбление, наказание от этого не меняется. Таким образом, правила поведения для людей на разных площадках уравнены. Значение имеет не то, где было совершено преступление, а при каком круге лиц.

— Наказание зависит от того, насколько оскорбление публично и какой круг лиц был вовлечён. Во всех странах оскорбление с помощью СМИ или другими способами, где вовлечён большой круг лиц, наказывается более строго, чем оскорбление, сделанное в ограниченном кругу свидетелей, — комментирует ситуацию директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

Оскорбление государства, должностных лиц, символов, памятников должно пресекаться. Оскорбляя их, люди оскорбляют народ.