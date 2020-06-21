﻿Чего хотят яйцеклетки? Оказывается, ﻿организм женщины сам решает, от кого забеременеть

﻿Эксперимент показал, что выбор женской половой системы далеко не всегда совпадает с выбором хозяйки.

По новым данным разведки, ﻿на уровне яйцеклетки и сперматозоида всё предельно просто: если он ей нравится, она его зовёт. Выделяет специальные вещества, которые его привлекают. Они называются хемоаттрактантами. И он обязательно реагирует на импульс. Во всех случаях. Кто бы ни позвал.

Как же ей понравиться? Как ни грустно, в данном случае попытка совершить множество подвигов ничего не гарантирует. Это не то, чего можно добиться. Судя по всему, она абсолютно практична и выбирает с точки зрения генетики. К примеру, в эксперименте на мышах яйцеклетки самки предпочли сперму менее родственных ей самцов. Это деталь довольно известная: чем более разные гены у партнёров, тем больший выбор этих генов предоставляется будущему потомству.

Учёные из Стокгольма и Манчестера решили разобраться, чего же всё-таки хотят женщины. Хотя бы с точки зрения биологии. Если честно, пока что выяснилось только одно: они хотят то, что они хотят.

﻿Исследователи взяли яйцеклетки и сперматозоиды в общей сложности 60 пар. Разумеется, с разрешения. А затем эти половые клетки, само собой, решили познакомить друг с другом. При этом яйцеклетке смогли отрекомендоваться не только официальные представители законного супруга, но и некие посторонние элементы. Соответственно, и отважным путешественникам тоже предложено не только проследовать по пути истинному, но и завернуть налево.

Что же получилось. Вот насчёт мужчин ничего такого нового и удивительного не получилось, ну правда. Где вкусно пахнет, туда он и идёт. Жена или не жена — неважно. Учёные призывают не обижаться: миссия у них такая. Они должны её выполнить.

А вот женский организм рассуждает по-другому: именно женщине предстоит вынашивать, рожать, кормить, заботиться. Так что это принципиально важный вопрос для неё — от кого вынашивать, рожать, кормить и заботиться. Поэтому яйцеклетка и оказалась достаточно придирчивой — чьи-то сперматозоиды её устраивают, а чьи-то — до свидания. Если она говорит "да", то её нежный аромат притягивает к себе примерно на 20–40% больше "народа". Соответственно, увеличивается вероятность начала новой жизни.

﻿К сожалению, некая безнравственность этой ситуации заключается в том, что капризная особа в солидном количестве случаев обращает абсолютно ноль внимания на делегацию от мужа и с большим интересом относится к носителям генетической информации совершенно незнакомого человека. Для верности тест провели дважды — и всё повторилось примерно на 95%.

Вот вы извините, конечно, господа биологи, но у яйцеклетки порядочной женщины вообще-то выбора нет. С другой стороны, если она категорически недовольна предложенным биоматериалом, то может, к примеру, годами упорно его отвергать, это повод задуматься. Да и вообще вывод один: несмотря на изобилие секса везде и всюду, женщины по-прежнему редко прислушиваются к собственному телу при выборе мужа.