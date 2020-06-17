"Он всё переосмысливает". Психолог назвал симптомом депрессии отказ Ефремова от еды

Плохое самочувствие Михаила Ефремова, о котором рассказала домработница актёра, свидетельствует о возможной депрессии у артиста. Такое мнение высказал завотделом клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. По предварительным данным, Ефремов ничего не ест, пьёт только воду и всё время лежит.

— Можно подозревать у него депрессию. Он человек по жизни эмоциональный, такие аффективные колебания для него могут быть характерны. Депрессия могла быть у него и раньше, просто на это никто внимания не обращал, — сообщил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также у Ефремова депрессия может сопровождаться сильным стрессом, подчеркнул специалист. Ведь он не преступник, а интеллигентный человек, поэтому так остро реагирует на произошедшее. Как отметил психолог, вполне вероятно, что после случившегося он вовсе перестанет употреблять алкоголь.

– Есть большая вероятность, что он бросит употреблять алкоголь. Он не глупый человек, не эстрадный певец, у него интеллигентная семья. Он всё переосмысливает, это усугубляет положение, потому что осознать произошедшее для такого человека намного сложнее, чем для придурка, готового к любой драке и носиться на машинах по Москве, – добавил Ениколопов.



