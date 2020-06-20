На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

В городе Мостиске Львовской области нашли тайник с архивными документами 70-летней давности. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что искатели исторических ценностей случайно обнаружили металлоискателем находку в лесу во время прогулки. Они нашли два молочных бидона, в которых были спрятаны книги, журналы и документы группировки "Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия"* (ОУН-УПА). Также сообщается, что был обнаружен военный билет сотрудника НКВД, "который пытался прорваться в ряды ОУН-УПА".

Как рассказали кладоискатели, среди их находок могут быть также документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака, которые предстоит детально изучить.

— Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы, — отметили они.

Данные документы переданы в местный историко-краеведческий музей. Находку должны отправить на реставрацию.