НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

Среди находок могут быть документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака.

5572

Фото © Pixabay

В городе Мостиске Львовской области нашли тайник с архивными документами 70-летней давности. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что искатели исторических ценностей случайно обнаружили металлоискателем находку в лесу во время прогулки. Они нашли два молочных бидона, в которых были спрятаны книги, журналы и документы группировки "Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия"* (ОУН-УПА). Также сообщается, что был обнаружен военный билет сотрудника НКВД, "который пытался прорваться в ряды ОУН-УПА".

Как рассказали кладоискатели, среди их находок могут быть также документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака, которые предстоит детально изучить.

Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы, — отметили они.

Данные документы переданы в местный историко-краеведческий музей. Находку должны отправить на реставрацию.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Выбор редакции

Loading...