Водитель оказался в нескольких сантиметрах от смерти, когда в лобовое его BMW вонзился ствол дерева

Британская полиция Шропшира поделилась в своём твиттер-аккаунте пугающими снимками и рассказала о случившейся аварии подробнее. Патруль и медиков ночью вызвали на трассу, когда проезжающие машины заметили следы аварии. Прибывшие на место специалисты обнаружили спорткар BMW стоимостью около 10 млн рублей, который въехал в дерево. Медики приготовились к самому плохому, ведь ствол дерева пронзил лобовое стекло прямо на месте водителя, пишет The Sun .

Но водителя в салоне не оказалось, как и поблизости в лесу. Поиски привели полицию в ближайший город, в котором и прятался парень. Удивительно, но после такого ДТП на нём не оказалось ни царапины. А причины такой застенчивости обнаружились сразу — водитель оказался навеселе. Патрульные тут же оформили иное дело — за езду в пьяном виде и за ложное привлечение сил.