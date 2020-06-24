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Водитель оказался в нескольких сантиметрах от смерти, когда в лобовое его BMW вонзился ствол дерева

Парень едва не повторил судьбу героев хоррора "Пункт назначения", но в итоге не получил и царапины.

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Фото © Twitter / OPU Shropshire

Британская полиция Шропшира поделилась в своём твиттер-аккаунте пугающими снимками и рассказала о случившейся аварии подробнее. Патруль и медиков ночью вызвали на трассу, когда проезжающие машины заметили следы аварии. Прибывшие на место специалисты обнаружили спорткар BMW стоимостью около 10 млн рублей, который въехал в дерево. Медики приготовились к самому плохому, ведь ствол дерева пронзил лобовое стекло прямо на месте водителя, пишет The Sun.

Фото © Twitter / OPU Shropshire

Но водителя в салоне не оказалось, как и поблизости в лесу. Поиски привели полицию в ближайший город, в котором и прятался парень. Удивительно, но после такого ДТП на нём не оказалось ни царапины. А причины такой застенчивости обнаружились сразу — водитель оказался навеселе. Патрульные тут же оформили иное дело — за езду в пьяном виде и за ложное привлечение сил.

Фото © Twitter / OPU Shropshire

Две скорых помощи, пять пожарных и пять полицейских машин, а также один полицейский вертолёт. И всё ради того, чтобы обнаружить пострадавшего в страшной аварии водителя, который на самом деле отделался лёгким испугом и прятался неподалёку...

Аккаунт полиции в "Твиттере"

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