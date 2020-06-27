"Судно привезёт оборудование". Названы сроки возобновления работы сгоревшей станции "Мирный" в Антарктиде

Потерянное из-за пожара здание было единственным местом на всём континенте, где российские учёные наблюдали за космической радиацией и всевозможными процессами в верхних слоях атмосферы.

Это дизель-электроход "Обь". В 1956 году на нём к восточным берегам южного континента прибыла первая советская антарктическая экспедиция. Когда на небольшом полуострове нашли хорошее место для исследовательской станции, то её и сам этот выступ назвали "Мирный" — в честь легендарного корабля одного из первооткрывателей континента — путешественника Михаила Лазарева. Кстати, не менее известная станция "Восток" именуется в честь шлюпа Фаддея Беллинсгаузена.

Много лет эта станция была главной для отечественной антарктической экспедиции. Здесь работали две сотни человек. Сейчас у нашей страны в общей сложности девять антарктических станций. И "Мирный" — давно уже не самая главная. Но по-прежнему круглогодичная. Когда-то здесь работали две сотни человек — теперь два десятка.

Антарктическая станция "Мирный". Фото © "Википедия"

На этом снимке крайнее слева здание, которое прячется за остальными, и есть Дом радио. А вот оно же на фото, опубликованном вскоре после нештатной ситуации.

Фото © Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Фото © РАЭ ААНИИ

В нём была радиорубка, гидрометеорологическая лаборатория, а ещё два комплекса оборудования, которых в российской Антарктиде больше нет нигде: кабинет аэрологии и лаборатория стратосферного зондирования космических лучей. Они работали по одному и тому же принципу: на высоту примерно 30–40 километров нужно было запустить радиозонд со специальными датчиками, которые собирали нужную информацию.

В случае аэрологии это температура, влажность, давление, скорость ветра. По космическим лучам, соответственно, поведение заряженных частиц, врезающихся в нашу атмосферу. Частицы эти летят от Солнца (так называемый солнечный ветер) и из галактических глубин. Считается, что из дальнего космоса их к нам приносит, так сказать, взрывной волной после вспышек сверхновых. Они волнуют учёных хотя бы потому, что это убийственная радиация. От неё нас, конечно, спасают атмосфера и магнитное поле планеты, но даже при такой защите эти лучи порой вызывают головную боль, портят оборудование и даже влияют на погоду. К примеру, одно из направлений таких исследований — оценка уровня радиации на высоте полёта авиалайнера.

Это была лаборатория Физического института Российской академии наук, и она работала на станции "Мирный" шесть десятков лет.

Это всё проблемы климата, это наша старейшая станция. Здесь самые длинные ряды данных, поэтому жалко, что некоторые ряды по верхней атмосфере, по космическим лучам прервутся, получается, чуть больше, чем на полгода. Конечно, это не очень хорошо Александр Клепиков Руководитель Российской антарктической экспедиции, заместитель директора ААНИИ

Как сообщали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте, что-то в Доме радио вспыхнуло мгновенно. По опубликованным данным, случилось это 21 июня 2020 года без двадцати минут девять вечера по станционному времени, в Москве было 16:40. Внутри было 11 человек, всех вывели через торцевой вход, никто не пострадал. Здание сгорело полностью, от огня едва удалось спасти соседнюю постройку — кают-компанию. Во время пожара был ураганный ветер — 20–25 метров в секунду, говорится в сообщении.

Помимо всего прочего, сгорели все средства связи. Однако, как подчеркнул глава Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков, "Мирный" не отрезан от внешнего мира — в километре от места пожара расположен ещё один комплекс зданий станции.

Интернет вот в этом первом комплексе зданий уже невозможен, и радиосвязь там невозможна. Будет что-то восстановлено, но будут связываться, соответственно, из другой части станции Александр Клепиков Руководитель Российской антарктической экспедиции, заместитель директора ААНИИ

Сейчас в Антарктиде зима, рассказал учёный. По его словам, в это время на станции проводят сравнительно немного исследований. В основном они касаются метеорологии и состояния прибрежного льда. Глава экспедиции заверил, что эта научная работа продолжится — правда, несколько усложнится.

В принципе все основные метеоприборы находятся на метеоплощадке на улице, на открытом воздухе, и там всё осталось. Просто придётся снимать показания вручную и вручную формировать телеграммы синоптические, так их на компьютере можно было бы делать, а теперь придётся вручную Александр Клепиков Руководитель Российской антарктической экспедиции, заместитель директора ААНИИ

А вот с зондированием атмосферы и космической радиацией всё печально. По мнению Клепикова, эти исследования прервутся примерно месяцев на девять.

Возобновятся они в лучшем случае в феврале – марте следующего года, когда к нам придёт наше судно "Академик Трёшников" и привезёт всё необходимое для восстановления аэрологических наблюдений, метеорологии, по космическим лучам. Какое-то время займёт установка этих приборов. Здания не будет, значит, придётся в другом месте устанавливать Александр Клепиков Руководитель Российской антарктической экспедиции, заместитель директора ААНИИ

Что могло случиться в Доме радио — глава экспедиции комментировать не стал. По одной из неофициальных версий, сломался масляный обогреватель в метеокабинете.