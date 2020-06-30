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Парень начал есть "землю" на глазах у матери, и её смешная реакция сделала это видео вирусным

Блогер разыграл свою маму, притворившись, будто ест землю. Но парень тут же пожалел, ведь её реакция была безжалостной.

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Кадры из видео © TikTok / ricky.alvano

TikTok-блогер ricky.alvano недавно опубликовал видео, которое сразу же стало вирусным. Но сам парень тут ни при чём, ведь настоящая звезда ролика — мама пранкера. Юноша захотел подшутить над ней. Для этого тиктокер взял шоколадное печенье и перемолол его так, чтобы порошок напоминал землю. Дальше было дело за малым — пересыпать массу в горшок для цветов и съесть её прямо перед женщиной. Результат превзошёл все ожидания.

Видео © TikTok / ricky.alvano

Саму идею розыгрыша изобретательной не назовёшь, поэтому ролик стал хитом именно благодаря бесценной реакции мамы. Мало того что мимика женщины говорила сама за себя, так и её реплики — настоящий стендап.

Боже мой, что ты ешь? Это что, почва? Почему ты ведёшь себя так, словно я тебя не кормлю?

Мама блогера

Кадры из видео © TikTok / ricky.alvano

В один момент мама не выдерживает наглости сына и кидает в него первым, что попалось под руку. Юноша едва успел унести ноги. В комментариях под вирусным роликом пользователи TikTok пожалели женщину, которая, похоже, действительно поверила, что сын есть землю, и сильно за него переживала. Впрочем, нашлись и те, кто просто восхитился, насколько мама блогера оказалась харизматичной.

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