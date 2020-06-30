Парень начал есть "землю" на глазах у матери, и её смешная реакция сделала это видео вирусным

TikTok-блогер ricky.alvano недавно опубликовал видео, которое сразу же стало вирусным. Но сам парень тут ни при чём, ведь настоящая звезда ролика — мама пранкера. Юноша захотел подшутить над ней. Для этого тиктокер взял шоколадное печенье и перемолол его так, чтобы порошок напоминал землю. Дальше было дело за малым — пересыпать массу в горшок для цветов и съесть её прямо перед женщиной. Результат превзошёл все ожидания.

Видео © TikTok / ricky.alvano

Саму идею розыгрыша изобретательной не назовёшь, поэтому ролик стал хитом именно благодаря бесценной реакции мамы. Мало того что мимика женщины говорила сама за себя, так и её реплики — настоящий стендап.

Боже мой, что ты ешь? Это что, почва? Почему ты ведёшь себя так, словно я тебя не кормлю? Мама блогера

Кадры из видео © TikTok / ricky.alvano